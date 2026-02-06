Ночью в Орловской области сбили две вражеские ракеты

Ночью на территории Орловской области уничтожили две вражеские ракеты, сообщает губернатор региона Андрей Клычков.

«В результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений, пострадавших нет. Также незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления, но благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение восстановлено», – написал он в телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.