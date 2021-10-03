Ночью в одном из дворов Казани сгорело авто, огонь повредил еще три машины

В три часа ночи по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что во дворе на улице Лаврентьева горит автомобиль Toyota.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и потушили возгорание площадью 6 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

От огня также пострадали еще три машины, которые стояли рядом: две BMW и Nissan. В результате пожара никто не пострадал, причину пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.