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Ру Тат
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3 октября 2021  10:36
Павел Климчак

Ночью в одном из дворов Казани сгорело авто, огонь повредил еще три машины

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В три часа ночи по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что во дворе на улице Лаврентьева горит автомобиль Toyota. 

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и потушили возгорание площадью 6 квадратных метров. 

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

От огня также пострадали еще три машины, которые стояли рядом: две BMW и Nissan. В результате пожара никто не пострадал, причину пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #Казань #сгорел автомобиль
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