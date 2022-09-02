Ночью в Нижнекамске на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома №16 по улице Гагарина в Нижнекамске поступило сегодня в 3.51 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горят вещи и мебель в квартире на 3 этаже. Около 9 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на площади 6 кв. метров.

В результате пожара погиб 50-летний хозяин квартиры. Причины происшествия предстоит установить.