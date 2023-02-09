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Ру Тат
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Происшествия
9 февраля 2023  09:36

Ночью в Менделеевске росгвардейцы поймали мужчину, который угрожал расправой жене и теще

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Около полуночи наряд менделеевского отделения вневедомственной охраны получил сигнал о том, что в квартире оного из домов по улице Октябрьской произошла семейная ссора, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Прибывших на место рогвардейцев встретила испуганная 65-летняя женщина. Она рассказала, что зять изрядно выпил и начал буянить. После взял нож и стал угрожать расправой ей и своей супруге.

В этот момент злоумышленник был в соседней комнате. Его задержали и передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».
 

#росгвардия по рт #угроза убийства
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