Ночью в Менделеевске росгвардейцы поймали мужчину, который угрожал расправой жене и теще

Около полуночи наряд менделеевского отделения вневедомственной охраны получил сигнал о том, что в квартире оного из домов по улице Октябрьской произошла семейная ссора, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Прибывших на место рогвардейцев встретила испуганная 65-летняя женщина. Она рассказала, что зять изрядно выпил и начал буянить. После взял нож и стал угрожать расправой ей и своей супруге.

В этот момент злоумышленник был в соседней комнате. Его задержали и передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».

