Ночью в Кукморском районе РТ легковушка насмерть сбила мужчину, который лежал на трассе

фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло ночью 19 декабря в Кукморском районе республики, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Предварительно установлено, что 22-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и сбил 31-летнего мужчину, который лежал на трассе. При этом на одежде пешехода не было световозвращающих элементов, и водитель не смог его вовремя заметить.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

