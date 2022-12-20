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Происшествия
20 декабря 2022  10:48
Полина Шевчук

Ночью в Кукморском районе РТ легковушка насмерть сбила мужчину, который лежал на трассе

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Ночью в Кукморском районе РТ легковушка насмерть сбила мужчину, который лежал на трассе
фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло ночью 19 декабря в Кукморском районе республики, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Предварительно установлено, что 22-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и сбил 31-летнего мужчину, который лежал на трассе. При этом на одежде пешехода не было световозвращающих элементов, и водитель не смог его вовремя заметить.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.
 

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