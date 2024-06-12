Ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Сегодня ночью в Киеве прогремели взрывы. Об этом пишет ряд украинских СМИ, в том числе передает телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», – говорится в публикации СМИ в Telegram-канале.

Воздушная тревога на тот момент была объявлена по всей Украине. Издание «Общественное» сообщает, что взрывов прозвучало несколько, в украинской столице работают системы ПВО.