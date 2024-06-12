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Ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
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Сегодня ночью в Киеве прогремели взрывы. Об этом пишет ряд украинских СМИ, в том числе передает телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», – говорится в публикации СМИ в Telegram-канале.
Воздушная тревога на тот момент была объявлена по всей Украине. Издание «Общественное» сообщает, что взрывов прозвучало несколько, в украинской столице работают системы ПВО.
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