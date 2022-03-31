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Происшествия
31 марта 2022  09:45
Полина Шевчук

Ночью в казанском поселке Дербышки сгорели кабина и часть тента грузовика

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Ночью в казанском поселке Дербышки сгорели кабина и часть тента грузовика
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что в поселке Дербышки возле дома №61 по улице Мира горит грузовик «ГАЗон Next», поступило накануне в 23.40 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

Уже через пять минут на месте были сотрудники ПСЧ №71. К этому моменту огонь полностью охватил кабину грузовика. Очевидцы, которые встретили пожарных, сообщили, что в авто никого нет.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

К 23.50 с возгоранием удалось справиться. В результате огонь уничтожил кабину и часть тента на общей площади 6 кв. метров. Никто не пострадал.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительно установлено, что причиной происшествия могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
 

#сгорел автомобиль #МЧС РТ #сгорел грузовик
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