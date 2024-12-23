Ночью в казанском поселке Дербышки горел торговый центр «Калинка»

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ночью произошел пожар в казанском поселке Дербышки на улице Советская.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание произошло в торговом центре «Калинка» на первом этаже многоэтажки.

Выяснилось, что горели два торговых павильона. Обошлось без пострадавших, причина пожара устанавливается.