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Происшествия 23 декабря 2024 10:49

Ночью в казанском поселке Дербышки горел торговый центр «Калинка»

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Ночью в казанском поселке Дербышки горел торговый центр «Калинка»
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ночью произошел пожар в казанском поселке Дербышки на улице Советская.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание произошло в торговом центре «Калинка» на первом этаже многоэтажки.

Выяснилось, что горели два торговых павильона. Обошлось без пострадавших, причина пожара устанавливается.

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