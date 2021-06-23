Ночью в Казани закроются для движения транспорта ул. Тихомирнова и Щербаковский переулок

В связи с проведением дорожных работ в Казани на несколько дней с 21.00 до 6.00 закроются для движения транспорта улица Тихомирнова и Щербаковский переулок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 24 по 25 июня будут закрыты для движения автотранспорта ул.Тихомирнова и Щербаковский переулок в сторону центра от ул.Вишневского до ул.Бутлерова.

Объехать участок можно будет по маршруту: ул.Тихомирнова — съезд на ул.Вишневского — ул.Назарбаева — ул.Петербургская — ул.Островского — ул.Салимжанова — прямо до ул.Пушкина.

С 25 по 26 июня закроются для движения автотранспорта ул. Тихомирнова и Щербаковский переулок, на участке от ул.Бутлерова до ул.Вишневского.

Автомобилистам предлагаются следующие варианты объезда:

ул.Пушкина — ул.Бутлерова — ул.Вишневского;

ул.Пушкина — ул.Островского — ул.Назарбаева — ул.Павлюхина — пр.Универсиады;

ул.Пушкина — ул.Салимжанова — ул.Павлюхина — пр.Универсиады — Оренбургский тракт.