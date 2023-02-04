Ночью в Казани загорелся туристический автобус

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что на улице Чуйкова в Казани в движении загорелся автобус, поступило сегодня в 0.46 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, у автобуса вспыхнул моторный отсек. Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ №48 оперативно справились с возгоранием.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 6 кв. метров. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.