Ночью в Казани загорелся кондиционер в супермаркете на Баруди

Сегодня ночью в соцсетях распространились сообщения о том, что на улице Галимджана Баруди загорелся склад супермаркета «Магнит». Очевидцы предполагали, что причиной возгорания, возможно, стал поджог.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в супермаркете на площади 2 кв. метра загорелся кондиционер. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.