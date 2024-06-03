news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 июня 2024 08:32

Ночью в Казани загорелся кондиционер в супермаркете на Баруди

Скопировать ссылку

Сегодня ночью в соцсетях распространились сообщения о том, что на улице Галимджана Баруди загорелся склад супермаркета «Магнит». Очевидцы предполагали, что причиной возгорания, возможно, стал поджог.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в супермаркете на площади 2 кв. метра загорелся кондиционер. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: © Соцсети

#пожар в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2