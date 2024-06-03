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Ночью в Казани загорелся кондиционер в супермаркете на Баруди
Сегодня ночью в соцсетях распространились сообщения о том, что на улице Галимджана Баруди загорелся склад супермаркета «Магнит». Очевидцы предполагали, что причиной возгорания, возможно, стал поджог.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в супермаркете на площади 2 кв. метра загорелся кондиционер. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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