Ночью в Казани водитель «КАМАЗа» оборвал трамвайные провода и скрылся

фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

ДТП произошло сегодня около трех утра на пересечении улиц Зорге и Даурская, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Большегруз «КАМАЗ», который вез негабаритный груз, оборвал контактную сеть трамваев и троллейбусов. Водитель не стал останавливаться и скрылся с места аварии.

«В настоящее время по видеоматериалам сотрудниками ГИБДД автотранспорт найден. В понедельник работниками ГИБДД будет рассмотрен данный инцидент. По результатам определения ущерба будет предъявлен иск к водителю грузовика. Кроме того, водитель должен оплатить штраф за оставление места ДТП», – пояснили в пресс-службе управления.

Две аварийные бригады провели масштабные восстановительные работы. В связи с этим, с утра была задержка в движении трамваев и троллейбусов. Движение на участке было полностью восстановлено в 7.23.