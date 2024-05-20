Ночью в Казани водитель иномарки въехал во входную группу станции метро «Северный вокзал»

Минувшей ночью в Московском районе Казани произошло ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина за рулем Opel влетел во входную группу станции метро «Северный вокзал». Водитель иномарки находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.

«В результате ДТП никто не пострадал», – отметили в ведомстве.