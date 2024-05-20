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Ночью в Казани водитель иномарки въехал во входную группу станции метро «Северный вокзал»
Минувшей ночью в Московском районе Казани произошло ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, мужчина за рулем Opel влетел во входную группу станции метро «Северный вокзал». Водитель иномарки находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.
«В результате ДТП никто не пострадал», – отметили в ведомстве.
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