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Происшествия 20 мая 2024 11:36

Ночью в Казани водитель иномарки въехал во входную группу станции метро «Северный вокзал»

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Минувшей ночью в Московском районе Казани произошло ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина за рулем Opel влетел во входную группу станции метро «Северный вокзал». Водитель иномарки находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.

«В результате ДТП никто не пострадал», – отметили в ведомстве.

#дтп в казани
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