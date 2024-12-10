Ночью в Казани убрали 340 тонн снега, дорожники обратились с просьбой к водителям

В Казани минувшей ночью убрали 340 тонн снега. Весь этот объем отвезли на снегоплавильные пункты и места временного складирования. Уборкой занимались 203 единицы спецтехники. Также, чтобы не образовывалась наледь на дорогах, рабочие использовали 516 тонн песко-соляной смеси, пишет пресс-служба мэрии города.

По словам председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Саляхутдинова, дорожники приступили к уборке еще днем 9 декабря и работали всю ночь и утро 10 декабря.

10 декабря очищать казанские улицы будут 327 единиц спецтехники и 471 рабочий. Жителей города попросили ответственно парковаться во время снегопадов: если водитель оставит машину вдоль дороги, то его личный транспорт будет мешать качественно работать технике ночью.