Ночью в Казани сгорели четыре торговых ларька

Сегодня ночью по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании торговых павильонов на улице Зорге в Казани. Всего загорелись четыре павильона из десяти, пристроенный к двухэтажному зданию.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Уже через пятнадцать минут после получения сообщения прибывшие пожарные полностью потушили возгорание, по предварительной оценке, площадью 32 квадратных метра.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара никто не пострадал. Причина случившегося выясняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.