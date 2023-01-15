Ночью в Казани сгорели четыре торговых ларька
Сегодня ночью по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании торговых павильонов на улице Зорге в Казани. Всего загорелись четыре павильона из десяти, пристроенный к двухэтажному зданию.
Уже через пятнадцать минут после получения сообщения прибывшие пожарные полностью потушили возгорание, по предварительной оценке, площадью 32 квадратных метра.
В результате пожара никто не пострадал. Причина случившегося выясняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.