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Происшествия 29 декабря 2023 12:21

Ночью в Казани пьяный водитель внедорожника без прав убегал от автоинспекторов

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Инцидент произошел сегодня ночью в 4 часа напротив ТЦ XL.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Haval не подчинился требованиям об остановке и устроил погоню с автоинспекторами. Спустя некоторое время лихача удалось задержать. За рулем находился 23-летний молодой человек, не имеющий права управления, с признаками алкогольного опьянения – алкотектор показал 0,526мг/л.

В итоге в отношении нарушителя составили протокол, а иномарку отправили на спецстоянку.

#пьяный водитель
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