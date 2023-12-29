Ночью в Казани пьяный водитель внедорожника без прав убегал от автоинспекторов

Инцидент произошел сегодня ночью в 4 часа напротив ТЦ XL.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Haval не подчинился требованиям об остановке и устроил погоню с автоинспекторами. Спустя некоторое время лихача удалось задержать. За рулем находился 23-летний молодой человек, не имеющий права управления, с признаками алкогольного опьянения – алкотектор показал 0,526мг/л.

В итоге в отношении нарушителя составили протокол, а иномарку отправили на спецстоянку.