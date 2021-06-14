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Ру Тат
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14 июня 2021  13:32
Павел Климчак

Ночью в Казани пьяный водитель влетел в выезжающее с парковки авто, трое пострадали

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Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы произошедшего, авария произошла ночью на перекрестке улиц Астрономическая и Профсоюзная.

По словам очевидцев, пьяный водитель ехал на микроавтобусе Mercedes по Профсоюзной в сторону Кремля. В какой-то момент он задел попутный автомобиль, после чего ускорился и въехал в Peugeot, который выезжал с парковки.

«От медосвидетельствования водитель Mercedes отказался. Пострадали трое людей из Peugeot: один взрослый и двое детей», – рассказали свидетели аварии.

Источник фото: очевидцы.

#ДТП #ДТП с пострадавшими
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