Ночью в Казани пьяный водитель влетел в выезжающее с парковки авто, трое пострадали

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы произошедшего, авария произошла ночью на перекрестке улиц Астрономическая и Профсоюзная.

По словам очевидцев, пьяный водитель ехал на микроавтобусе Mercedes по Профсоюзной в сторону Кремля. В какой-то момент он задел попутный автомобиль, после чего ускорился и въехал в Peugeot, который выезжал с парковки.

«От медосвидетельствования водитель Mercedes отказался. Пострадали трое людей из Peugeot: один взрослый и двое детей», – рассказали свидетели аварии.

Источник фото: очевидцы.