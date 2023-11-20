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Ночью в Казани пьяный лихач на Kia пытался убежать от автоинспекторов
Сегодня ночью пьяный лихач на Kia Optima устроил погоню.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в два часа ночи на пересечении улиц Проспект Победы – Дубравная водитель иномарки не подчинился требованию об остановке и предпринял попытку скрыться.
Через некоторое время нарушителя задержали. Водителем оказался 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
В отношении любителя пьяной езды составили административные материалы и доставили в отдел, а иномарку отправили на спецстоянку.
Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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