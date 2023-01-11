Ночью в Казани пожилая пара пострадала на пожаре в частном доме

Ночью на Оренбургском проезде в Казани произошло возгорание в одном из частных домов. Об инциденте сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Когда на место прибыли пожарные, огонь охватил внутреннюю обшивку комнат и кухню дома. Через некоторое время возгорание площадью 70 квадратных метров удалось потушить.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара пострадала пожилая пара: 71-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их с ожогами второй степени госпитализировали в больницу.

По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.