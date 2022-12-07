Ночью в Казани пожарные спасли двоих мужчин из горящей квартиры

Сообщение о возгорании в одной из пятиэтажек на улице Привокзальной поступило минувшей ночью по номеру вызова пожарной охраны 101. В квартире на втором этаже дома загорелись вещи и мебель по площади 12 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять жильцов. Прибыв на место, огнеборцы вывели из горящей квартиры с помощью маски спасаемого двух мужчин 41 и 59 лет.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Их обоих госпитализировали: одного с отравлением продуктами горения, другого – с ожогами кистей. В скором времени пожарные потушили огонь. Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.