Ночью в Казани потушили крупный пожар на производстве мебели

Ночью в одноэтажном производственно-складском здании на улице Аделя Кутуя произошел крупный пожар. Огнем было охвачено помещение, предназначенное для обработки пиломатериалов и производства мебели.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в тушении были задействованы порядка 20 сотрудников Казанского пожарно-спасательного гарнизона и пять единиц пожарной техники.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Информация о пострадавших не поступала.