Ночью в Казани потушили крупный пожар на производстве мебели
Ночью в одноэтажном производственно-складском здании на улице Аделя Кутуя произошел крупный пожар. Огнем было охвачено помещение, предназначенное для обработки пиломатериалов и производства мебели.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в тушении были задействованы порядка 20 сотрудников Казанского пожарно-спасательного гарнизона и пять единиц пожарной техники.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Информация о пострадавших не поступала.