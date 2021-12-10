Ночью в Казани подожгли грузовик, у авто сгорели двигатель и кабина

Сообщение о том, что возле дома №2 по улице Пржевальского горит грузовой автомобиль, поступило сегодня в 1.45 на номер вызова пожарной охраны 101.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщил ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту прибытия сотрудников ПСЧ №5 огонь уже охватил моторный отсек и частично кабину «ГАЗели».

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожарным удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Предварительно установлено, что машину подожгли.

