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Происшествия
10 декабря 2021  10:02
Полина Шевчук

Ночью в Казани подожгли грузовик, у авто сгорели двигатель и кабина

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Ночью в Казани подожгли грузовик, у авто сгорели двигатель и кабина

Сообщение о том, что возле дома №2 по улице Пржевальского горит грузовой автомобиль, поступило сегодня в 1.45 на номер вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщил ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту прибытия сотрудников ПСЧ №5 огонь уже охватил моторный отсек и частично кабину «ГАЗели».

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожарным удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Предварительно установлено, что машину подожгли.
 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#сгорел автомобиль #поджог автомобиля #МЧС РТ
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