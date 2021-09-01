Ночью в Казани около детского магазина мужчина зарезал приятеля

Все произошло около дома №3 по улице Кайбицкой: двое мужчин выпивали под лестницей, ведущий в детский магазин. В какой-то момент между ними произошла ссора и один из них зарезал второго.

Как стало известно ИА «Татар-информ», после этого мужчина скрылся с места происшествия, а его приятель погиб на месте. Погибшему было 33 года. Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. Как выяснилось, оба мужчины были без определенного места жительства.