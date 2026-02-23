Ночью в Казани очистят от снега муниципальные парковки, водителей просят убрать авто

Фото: kzn.ru

В Казани в ночь с 23 на 24 февраля на муниципальных парковках пройдет поэтапная уборка снега. Работы организуют в ночное время, чтобы не создавать заторов и не мешать движению транспорта, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Водителей попросили заранее переставить автомобили, чтобы обеспечить доступ техники к парковочным зонам, а также учитывать график работ при планировании поездок.

С 21:00 до 23:00 уборка запланирована на парковках в зоне №128 по улице Яруллина и в зоне №208 по улице Шамиля Усманова.

С 21:00 до 05:00 снег уберут на парковках по улицам Волгоградская, Короленко, Адоратского, Даурская, Сеченова и на Сибирском тракте.

С 21:00 до 06:00 очистят парковки по улицам Вишневского, Габдуллы Тукая, Бутлерова, Бурхана Шахиди и Тази Гиззата.