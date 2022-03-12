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Происшествия
12 марта 2022  11:33
Полина Шевчук

Ночью в Казани каршеринговое авто снесло кирпичный забор, женщина и ребенок в больнице

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Ночью в Казани каршеринговое авто снесло кирпичный забор, женщина и ребенок в больнице

Авария, участником которой стал каршеринговый Volkswagen компании «Делимобиль», произошла сегодня ночью на Горьковском шоссе в Казани.

 

Фото: © очевидцы 

По рассказам очевидцев, легковушка на большой скорости врезалась в кирпичный забор. От удара ограждение частично обрушилось и засыпало иномарку.

 

Фото: © очевидцы 

«С места ДТП медики скорой забрали женщину и мальчика. Ребенку на вид не больше пяти лет. Обоих доставили в больницу», - уточнили свидетели ДТП.
 

 

Фото: © очевидцы 

 

#снес забор #дтп казань
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