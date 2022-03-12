Ночью в Казани каршеринговое авто снесло кирпичный забор, женщина и ребенок в больнице
Авария, участником которой стал каршеринговый Volkswagen компании «Делимобиль», произошла сегодня ночью на Горьковском шоссе в Казани.
По рассказам очевидцев, легковушка на большой скорости врезалась в кирпичный забор. От удара ограждение частично обрушилось и засыпало иномарку.
«С места ДТП медики скорой забрали женщину и мальчика. Ребенку на вид не больше пяти лет. Обоих доставили в больницу», - уточнили свидетели ДТП.