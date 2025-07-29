Ночью на затопленной водой Аметьевской магистрали в Казани столкнулись две легковушки

Ночью на Аметьевской магистрали в Казани столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Приора». В результате столкновения были повреждены дорожный знак и опора освещения.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на участке, где случилась коммунальная авария. Информация о происшествии была оперативно передана в городские коммунальные службы.

Для предотвращения серьезных последствий было решено временно ограничить движение транспорта на указанном участке дороги.

Дорожные, коммунальные и аварийные службы быстро отреагировали на вызов. Уже к 23:20 утечка воды была ликвидирована, и были предприняты меры по устранению последствий разлива воды на дороге для восстановления движения.

Автоинспекторы оформили необходимые процессуальные документы по факту повреждений элементов улично-дорожной сети.

Сообщений о травмах, полученных участниками ДТП, в дежурную часть, а также в службы 112 и 102 не поступало.