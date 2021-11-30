Ночью в Казани из-за сильного дождя вышли из строя 22 светофора

За прошедшую ночь и сегодня из-за плохой погоды вышли из строя 22 светофора в Казани: некоторые из них отключились, некоторые перешли в режим желтого мигания.

Из-за сильного дождя нарушились контакты в самих светофорах либо в приемных коробках, опорах. Сотрудники АСУДД Казани привели в нормативное состояние 16 светофоров, на остальных работы продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Водителей призывают быть особенно осторожными и внимательными на дорогах в вечернее время и в час пик.