Бытовка сгорела ночью на Роторной в Казани, в пожаре погиб мужчина

Сегодня ночью в Казани загорелся вагон-бытовка на Роторной в Казани. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем, площадь пожара составила 18 кв.м.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, при разборе сгоревших конструкций пожарные нашли тело 67-летнего мужчины.

Рассматриваются две основные версии возникновения пожара: нарушение правил эксплуатации печи или неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает: не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи; нельзя курить в помещении.