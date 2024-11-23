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Бытовка сгорела ночью на Роторной в Казани, в пожаре погиб мужчина
Сегодня ночью в Казани загорелся вагон-бытовка на Роторной в Казани. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем, площадь пожара составила 18 кв.м.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, при разборе сгоревших конструкций пожарные нашли тело 67-летнего мужчины.
Рассматриваются две основные версии возникновения пожара: нарушение правил эксплуатации печи или неосторожное обращение с огнем при курении.
ГУ МЧС России по Татарстану напоминает: не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи; нельзя курить в помещении.
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