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Ру Тат
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Происшествия
20 марта 2022  09:10
Павел Климчак

Ночью в Казани человек погиб в сгоревшем частном доме

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Минувшей ночью на улице Ермоловой в Авиастроительном районе Казани загорелся частный дом. О возгорании сообщили в 3.43 ночи по номеру вызова пожарной охраны 101.

Когда на место прибыли пожарные, они увидели, что огонь охватил весь дом. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. 

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Спустя некоторое время пожар удалось потушить полностью. В сгоревшем доме обнаружили тело человека, его личность сейчас устанавливается. Причина пожара выясняется, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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