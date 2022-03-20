Ночью в Казани человек погиб в сгоревшем частном доме

Минувшей ночью на улице Ермоловой в Авиастроительном районе Казани загорелся частный дом. О возгорании сообщили в 3.43 ночи по номеру вызова пожарной охраны 101.

Когда на место прибыли пожарные, они увидели, что огонь охватил весь дом. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спустя некоторое время пожар удалось потушить полностью. В сгоревшем доме обнаружили тело человека, его личность сейчас устанавливается. Причина пожара выясняется, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.