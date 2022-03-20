Ночью в Казани человек погиб в сгоревшем частном доме
Минувшей ночью на улице Ермоловой в Авиастроительном районе Казани загорелся частный дом. О возгорании сообщили в 3.43 ночи по номеру вызова пожарной охраны 101.
Когда на место прибыли пожарные, они увидели, что огонь охватил весь дом. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
Спустя некоторое время пожар удалось потушить полностью. В сгоревшем доме обнаружили тело человека, его личность сейчас устанавливается. Причина пожара выясняется, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.