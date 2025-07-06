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Происшествия 6 июля 2025 09:50

Ночью в Казани автомобиль Audi перевернулся и загорелся после наезда на бордюр

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Ночью на улице Залесная в Казани, при движении в сторону города, произошло ДТП с возгоранием.

Как сообщил «Татар-информу» начальник отделения ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Казани Александр Григорьев, 27-летний водитель Audi на высокой скорости допустил наезд на бордюр. В результате машина перевернулась и загорелась прямо на проезжей части.

Выяснилось, что водитель находился в автомобиле один. По его словам, он двигался со скоростью около 160 км/ч. Медики осмотрели автомобилиста на месте происшествия.

Фото: соцсети

#дтп в казани
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