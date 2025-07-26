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Происшествия 26 июля 2025 20:53

Ночью в Казани автоинспекторы задержали пьяного водителя квадроцикла

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На перекрестке улиц Вересаева и Ударной в Казани сегодня ночью автоинспекторы заметили мужчину на квадроцикле, который, завидев экипаж ДПС, попытался скрыться.

Догнали его автоинспекторы на улице Нурлатской. Как оказалось, 44-летний мужчина, управлявший квадроциклом, был пьян. Алкотектор показал 0.497 мг/л.

По данным Госавтоинспекции Казани, на водителя составили несколько административных протоколов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за езду без прав, за управление транспортным средством, не зарегистрированным должным образом, за неподчинение требованию об остановке.

Квадроцикл отправили на штрафстоянку.

#пьяный водитель
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