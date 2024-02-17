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Ночью в Казани автоинспекторы задержали пьяного водителя без прав
Минувшей ночью в Казани автоинспекторы остановили «Ладу», за рулем которой силед 23-летний парень, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как оказалось, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотектор показал 0,556 мг/л.
Более того, при проверке выяснилось, что у молодого человека нет удостоверения на право управлять авто.
В отношении задержанного составили административные материалы.
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