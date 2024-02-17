news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Происшествия 17 февраля 2024 11:10

Ночью в Казани автоинспекторы задержали пьяного водителя без прав

Скопировать ссылку

Минувшей ночью в Казани автоинспекторы остановили «Ладу», за рулем которой силед 23-летний парень, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как оказалось, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотектор показал 0,556 мг/л.

Более того, при проверке выяснилось, что у молодого человека нет удостоверения на право управлять авто.

В отношении задержанного составили административные материалы.

#пьяное вождение автовобиля
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2