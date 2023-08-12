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Ночью в Калужской области сбили беспилотник
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Минувшей ночью над Калужской областью был сбит БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Средства противовоздушной обороны работали в Дзержинском районе.
Отмечается, что никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.
По данным РИА Новости, это не первый подобный случай. Предыдущей ночью беспилотник был уничтожен в Ферзиковском районе, а 3 августа военные уничтожили 7 БПЛА, которые пытались пролететь в Калужскую область.
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