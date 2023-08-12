news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 августа 2023 09:08

Ночью в Калужской области сбили беспилотник

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Минувшей ночью над Калужской областью был сбит БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Средства противовоздушной обороны работали в Дзержинском районе.

Отмечается, что никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.

По данным РИА Новости, это не первый подобный случай. Предыдущей ночью беспилотник был уничтожен в Ферзиковском районе, а 3 августа военные уничтожили 7 БПЛА, которые пытались пролететь в Калужскую область.

#калуга #спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное