Ночью в Калужской области сбили беспилотник

Минувшей ночью над Калужской областью был сбит БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Средства противовоздушной обороны работали в Дзержинском районе.

Отмечается, что никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.

По данным РИА Новости, это не первый подобный случай. Предыдущей ночью беспилотник был уничтожен в Ферзиковском районе, а 3 августа военные уничтожили 7 БПЛА, которые пытались пролететь в Калужскую область.