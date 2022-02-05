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Ру Тат
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Происшествия
5 февраля 2022  08:39
Полина Шевчук

Ночью в четврехэтажке в Казани угарным газом отравились два человека

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Сообщение о том, что в квартире на втором этаже четырехэтажного дома по улице Главная в поселке Дербывшки два человека отравились угарным газом, поступило накануне в 23.55 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Оба пострадавших от госпитализации отказались.

Осмотр специалистами газовой службы показал, что газовые приборы в порядке, тяга есть. Причины произошедшего устанавливаются.

#отравились газом #МЧС РТ #угарный газ
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