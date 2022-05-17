Ночью в центре Казани пьяный иностранец на иномарке сбил мужчину

ДТП произошло минувшей ночью на улице Пушкина в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что пьяный гражданин Узбекистана за рулем KIA не справился с управлением и сбил 52-летнего пешехода, который переходил дорогу.

В результате наезда пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Нарушитель был задержан и доставлен в полицию. Ближайшие 10 суток он проведет за решеткой. Кроме того, иностранцу теперь придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей.

В ГИБДД Казани напоминают, что управление автомобилем в нетрезвом виде влечет за собой административную ответственность – административный штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

«Госавтоинспекция Казани призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать управление транспортных средств в состоянии опьянения, при необходимости поездок пользоваться общественным транспортом или такси», – напомнили в городской Госавтоинспекции.

