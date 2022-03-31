Ночью в центре Казани на ходу вспыхнуло авто, водитель с ожогами в больнице
Около полуночи на номер вызова пожарной охраны 101 поступил сигнал, что возле дома № 109в по улице Габдуллы Тукая на ходу загорелась легковушка Deawoo, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Огонь вспыхнул в моторном отсеке и быстро распространился по всему автомобилю.
В результате пожара пострадал 38-летний водитель легковушки. Мужчину с ожогами рук доставили в РКБ.
В 0.02 пожар был потушен. Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать неисправность механизмов автомобиля.