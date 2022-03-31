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Ру Тат
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Происшествия
31 марта 2022  07:53
Полина Шевчук

Ночью в центре Казани на ходу вспыхнуло авто, водитель с ожогами в больнице

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Ночью в центре Казани на ходу вспыхнуло авто, водитель с ожогами в больнице

Около полуночи на номер вызова пожарной охраны 101 поступил сигнал, что возле дома № 109в по улице Габдуллы Тукая на ходу загорелась легковушка Deawoo, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огонь вспыхнул в моторном отсеке и быстро распространился по всему автомобилю.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара пострадал 38-летний водитель легковушки. Мужчину с ожогами рук доставили в РКБ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 0.02 пожар был потушен. Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать неисправность механизмов автомобиля.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#сгорело авто #МЧС РТ
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