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Ночью в челнинской пятиэтажке загорелся диван, хозяин квартиры в больнице
Возгорание произошло в одной из квартир дома №63 по улице Железнодорожников, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на втором этаже горит диван. Из горящей квартиры спасли 45-летнего мужчину.
Медики госпитализировали получившего отравление продуктами горения и ожоги мужчину в БСМП Челнов.
Что стало причиной пожара – предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора. Предварительно, к пожару привела неосторожность при курении.
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