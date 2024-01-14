Ночью в челнинской пятиэтажке загорелся диван, хозяин квартиры в больнице

Возгорание произошло в одной из квартир дома №63 по улице Железнодорожников, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на втором этаже горит диван. Из горящей квартиры спасли 45-летнего мужчину.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Медики госпитализировали получившего отравление продуктами горения и ожоги мужчину в БСМП Челнов.

Что стало причиной пожара – предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора. Предварительно, к пожару привела неосторожность при курении.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ