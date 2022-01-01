Ночью в челнинской многоэтажке загорелась квартира, пожарные спасли трех человек

Возгорание произошло минувшей ночью в Набережных Челнах, в одном из жилых домов на переулке Есенина. В квартире на шестом этаже дома загорелись вещи и мебель площадью 10 квадратных метров. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Огнеборцы спасли с седьмого этажа дома двоих взрослых и одного ребенка при помощи маски спасаемого. По предварительной версии, причиной пожара стало несторожное обращение с огнем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.