Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ночью в Челнах загорелось здание мебельного цеха
Пожар произошел ночью в гаражно-потребительском кооперативе «Кольцо» в здании мебельного цеха и помещениях второго этажа административно-бытового корпуса. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На вызов оперативно выехали пожарные, которые ликвидировали возгорание на площади 252 квадратных метров.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников