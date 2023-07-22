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Руc Тат
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Происшествия 22 июля 2023 11:21

Ночью в Челнах «Лада Гранта» врезалась в столб, пострадал водитель

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ДТП произошло сегодня в два часа ночи на остановке «Орловка» в Набережных Челнах.

Фото: Очевидцы

По словам очевидцев «Татар-информа», водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и врезался в столб.

Фото: Очевидцы

#дтп челны
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