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Ночью в Челнах «Лада Гранта» врезалась в столб, пострадал водитель
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ДТП произошло сегодня в два часа ночи на остановке «Орловка» в Набережных Челнах.
По словам очевидцев «Татар-информа», водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и врезался в столб.
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