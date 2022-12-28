Ночью в Челнах «ГАЗель» влетела в «Ладу», водитель легковушки скончался

Авария произошла сегодня около трех часов ночи в Набережных Челнах. Предварительно, «ГАЗель» на высокой скорости столкнулась при повороте налево со встречной «Ладой».

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, водитель «ГАЗели» пострадал. Более подробные обстоятельства случившегося выясняются.

В республиканской Госавтоинспекции отметили, что водитель легковушки не был пристегнут. ГИБДД призывает всех соблюдать правила дорожного движения и быть осторожнее за рулем.