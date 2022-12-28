news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
28 декабря 2022  08:05
Павел Климчак

Ночью в Челнах «ГАЗель» влетела в «Ладу», водитель легковушки скончался

news_top_970_100

Авария произошла сегодня около трех часов ночи в Набережных Челнах. Предварительно, «ГАЗель» на высокой скорости столкнулась при повороте налево со встречной «Ладой».

 

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, водитель «ГАЗели» пострадал. Более подробные обстоятельства случившегося выясняются.

В республиканской Госавтоинспекции отметили, что водитель легковушки не был пристегнут. ГИБДД призывает всех соблюдать правила дорожного движения и быть осторожнее за рулем.

#ДТП
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное