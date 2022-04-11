Ночью челнинка спасла из горящей квартиры внука, причиной пожара стал зарядник

В полночь по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах, в одном из жилых домов на проспекте Яшьлек произошел пожар: в квартире на седьмом этаже горели вещи и мебель. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из горящей квартиры 16-летнего подростка спасла его родственница. Юношу с отравлением продуктами горения госпитализировали в местную больницу.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стала загоревшаяся зарядка. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.