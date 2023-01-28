Ночью в Челнах авто влетело в стену подземного перехода и перевернулось, двое в больнице
ДТП произошло сегодня во втором часу ночи на проспекте Мира в Набережных Челнах.
Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, 40-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость, задел поребрик, после влетел в стену подземного перехода. От сильнейшего удара автомобиль перевернулся.
«В результате ДТП различные травмы получили водитель и 39-летняя пассажирка автомобиля. Их доставили в БСМП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД.