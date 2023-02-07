Ночью в Буинске поймали саратовца, который вынес из магазина алкоголь и шел за добавкой

В районе двух часов ночи наряд отделения вневедомственной охраны по Буинскому району РТ получил сообщение, что в супермаркете на Карла Маркса в селе Мещеряково сработала сигнализация, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Работники частной охранной фирмы встретили росгвардейцев и рассказали, что обнаружили на месте вскрытую входную дверь, а внутри помещения находится посторонний.

Патрульные подошли к двери и предложили мужчине добровольно выйти. Тот подчинился и сразу вышел из магазина.

Задержанного передали следственно-оперативной группе полиции. Им оказался 46-летний уроженец Саратовской области.

Изучив записи с камер наблюдения правоохранители установили, что мужчина выбил ногой пластиковую дверь, проник в магазин, набрал в нем целую корзину различных товаров, включая алкоголь, после чего вынес похищенное на улицу, оставил корзину за углом и отправился за новой.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение.