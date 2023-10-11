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Руc Тат
СВО 11 октября 2023 08:06

Ночью в Брянской области были перехвачены два беспилотника ВСУ

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В течение минувшей ночи были сбиты два БПЛА Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка совершить теракты была успешно пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны.

Беспилотники были обнаружены и перехвачены в Брянской области.

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#спецоперация на Украине
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