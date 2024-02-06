Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ночью над Белгородской областью уничтожили семь украинских беспилотников
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БпЛА самолетного типа по Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», – указано в телеграм-канале ведомства.
Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, атаке ВСУ подвергся город Губкин.
«Различные повреждения выявлены на территории 4 частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», – указал он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»