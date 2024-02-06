Ночью над Белгородской областью уничтожили семь украинских беспилотников

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БпЛА самолетного типа по Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», – указано в телеграм-канале ведомства.

Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, атаке ВСУ подвергся город Губкин.

«Различные повреждения выявлены на территории 4 частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», – указал он.