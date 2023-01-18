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Ру Тат
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Происшествия
18 января 2023  07:54
Павел Климчак

Ночью в Альметьевске пожарные потушили загоревшееся кафе «Богатырь»

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Минувшей ночью в Альметьевске произошел пожар в кафе «Богатырь» на улице Тукая. Сообщение о возгорании поступило по номеру вызова пожарной охраны 101.

Прибывшие на место пожарные увидели, что из-под крыши кафе идет густой дым. Возгорание произошло на кухне кафе, в основном его помещении было сильное задымление. На месте огнеборцев никто не встречал. Они сразу же принялись тушить возгорание, чтобы не дать огню распространиться на крышу кафе и его основное помещение.

В скором времени пожарным удалось потушить возгорание прощадью 80 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал. Причину пожара устанавливает Госпожнадзор, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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