Ночью в Алексеевском районе РТ легковушка сбила насмерть мужчину, который шел по трассе

Накануне ночью на трассе в Алексеевском районе легковушка Kia сбила 36-летнего мужчину, который шел по дороге, не имея при себе световозвращающих элементов. В результате аварии пешеход скончался на месте.

Фото: ГИБДД РТ

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что использование световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода более чем в 6,5 раза. С их использованием при ближнем свете фар пешеход становится заметнее на расстоянии до 200 метров, а при дальнем свете фар – до 350 метров.