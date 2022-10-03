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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  12:23
Павел Климчак

Ночью в Алексеевском районе РТ легковушка сбила насмерть мужчину, который шел по трассе

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Накануне ночью на трассе в Алексеевском районе легковушка Kia сбила 36-летнего мужчину, который шел по дороге, не имея при себе световозвращающих элементов. В результате аварии пешеход скончался на месте.

Фото: ГИБДД РТ

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что использование световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода более чем в 6,5 раза. С их использованием при ближнем свете фар пешеход становится заметнее на расстоянии до 200 метров, а при дальнем свете фар – до 350 метров.

Фото: ГИБДД РТ

 

#сбили пешехода #световозвращающие элементы
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