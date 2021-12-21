Ночью в аэропорту Нижнекамска совершил вынужденную посадку рейс из Москвы в Оренбург

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку вынужденной посадки в 1.58 в аэропорту Бегишево рейса из Москвы в Оренбург авиакомпании «Северный ветер». Причиной посадки на запасной аэродром стали неблагоприятные метеоусловия в Оренбурге.

На борту воздушного судна находились 215 пассажиров, в том числе 4 детей. Им предоставлены напитки и горячее питание. 40 пассажиров разместили в гостинице «Хэйли». Сейчас авиакомпания решает вопрос по размещению остальных пассажиров в гостинице Челнов.

Ориентировочно рейс отправиться в Оренбург в 13.30

«В аэропорт выехал Камский транспортный прокурор. Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того стало известно, что еще два рейса, следовавшие из Москвы и Санкт-Петербурга в Оренбург ушли на запасной аэродром в Самару. Также причиной стал сильный снегопад в аэропорту назначения.

