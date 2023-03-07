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Новости Татарстана и Казани
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Ночью в аэропорту Казани самолет выкатился за пределы полосы, проводится проверка
Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиаинцидентом в аэропорту Казани, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что накануне около половины двенадцатого ночи после приземления рейса Самара – Казань при выруливании самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В этот момент на борту были 35 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто не пострадал.
На место происшествия выезжал и.о. Татарского транспортного прокурора.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры», – пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
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