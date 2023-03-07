Ночью в аэропорту Казани самолет выкатился за пределы полосы, проводится проверка

фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиаинцидентом в аэропорту Казани, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что накануне около половины двенадцатого ночи после приземления рейса Самара – Казань при выруливании самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В этот момент на борту были 35 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто не пострадал.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

На место происшествия выезжал и.о. Татарского транспортного прокурора.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры», – пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.